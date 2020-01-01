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سبب غريب ينقذ أرملة كوبي براينت من الموت!

الثلاثاء 28 يناير 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب غريب ينقذ أرملة كوبي براينت من الموت!


وكالات / سما /

أنقذ اتفاق قديم فانيسا براينت، أرملة الراحل كوبي براينت اللاعب السابق لفريق لوس أنجلوس ليكرز الذي يلعب في دوري كرة السلة الأمريكي، من الموت المحقق.

وتوفي براينت قبل يومين، إثر حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقله مع ابنته جيانا و7 آخرين، بالقرب من مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية.

وذكر مصدر مقرب من عائلة لاعب كرة السلة السابق في تصريحات صحافية, أن براينت وفانيسا اتفقا في وقت سابق ألا يستقلا معا طائرة مروحية واحدة.

يشار أن الراحل براينت, الذي أتم عقده الرابع قبل عام, كان في طريقه لحضور مباراة كرة سلة ستلعبها ابنته جيانا, التي كانت تجاوره في الطائرة، لكنه لم يصطحب زوجته بموجب هذا الاتفاق.

#كوبي براينت #كرة السلة

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