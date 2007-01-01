جملة تسهيلات إسرائيلية مفاجئة لقطاع غزة .. تعرف عليها

القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة كان العبرية بأن إسرائيل قررت منح تسهيلات لقطاع غزة، فيما يتعلق بدخول السلع والمواد الأساسية.



وحسب القناة، فإن إسرائيل سمحت بإدخال الأسمنت إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة الخاص بأعمال التشطيب، وليس نوع آخر الذي يمكن استخدامه في بناء الأنفاق، وفق زعمها.



وأشارت إلى أن إسرائيل ستقدم المزيد من التسهيلات في تسويق السلع والمنتجات الزراعية التي ستأتي من غزة إلى إسرائيل.



وأضحت "كان" أن إسرائيل سمحت بإدخال الأدوية على نطاق واسع إلى قطاع غزة، وكميات كبيرة منها بتبرع أمريكي بقيمة 600000 دولار.





ونوهت القناة إلى أن إسرائيل ستسمح غداً بدخول 6000 من إطارات السيارات لأول مرة منذ بدء المسيرات والمواجهات عند حدود القطاع في مارس 2018.



وحسب القناة، سمحت إسرائيل أيضًا بإدخال قوارب صيد جديدة وحافلات إلى القطاع.

كما سمحت إسرائيل اليوم الثلاثاء باستيراد الفراولة من قطاع غزة وبيعها السوق الإسرائيلي.



وذكر مراسل قناة كان العبرية غال بيرغر أن إسرائيل سمحت لأول بتصدير الفراولة من غزة هذا الصباح للتسويق في إسرائيل للمرة الأولى منذ أن استولت حماس على قطاع غزة في صيف عام 2007.



وأوضح أنه تم السماح بمرور 3 شحنات من الفراولة عبر معبر كرم أبو سالم إلى إسرائيل.



ونقل عن مصادر فلسطينية، أنه من المخطط أن تستقبل إسرائيل 600 طن من الفرولة طوال موسمها الحالي.



يذكر أن إسرائيل كانت تمنع استيراد الفراولة وتسويقها في السوق الإسرائيلي وقامت بحملات لجمعها بدعوى أنها تدخل بطريقة غير قانونية، فيما تسمح تصديرها للضفة وللخارج.