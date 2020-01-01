غزة: اتحاد موظفي الأونروا يؤكد اعتماد الزيادة على الرواتب وتثبيت (374) معلماً

غزة / سما /

أكد اتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة أنه تم اعتماد الزيادة على رواتب موظفي غزة بقيمة تتراوح ما بين مائة ومائة وأربعين دولاراً، حسب درجة الموظف، إضافةً إلى فرق العملة التي تزيد عن العلاوة، مشيراً إلى أن الصرف المتوقع، سيكون هذا الشهر.

وأوضح الاتحاد في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة تأتي في وقت تم فيه تثبيت (374) معلماً، في خطوة لـ "طريق تحقيق أولوياتنا لموظفي قطاع غزة".

وأكد الاتحاد على استمرار روح الشراكة على مستوى الإقليم، مطالبًا بتحقيق باقي المطالب في قطاع غزة، التي تم بحثها في وقت سابق مع القائم بأعمال المفوض العام.

وأشار إلى أن أهم هذه المطالب، "عودة الزملاء المفصولين، وقضية موظفي الطوارئ، وتثبيت الدفعة الثانية من المعلمين، وقضية الـ (LDC)، وكل القضايا التي تم طرحها سابقاً.