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الشعبية: إعلان موت مرحلة أوسلو أولوية للتصدي لصفقة القرن

الثلاثاء 28 يناير 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: إعلان موت مرحلة أوسلو أولوية للتصدي لصفقة القرن


رام الله / سما /

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى التعبئة والحشد الجماهيري الشامل للتصدي لصفقة القرن على طريق إفشالها وإسقاطها.

 كما دعت الجبهة أنصارها ورفاقها وكافة منظماتها وفروعها في الوطن والشتات أن يكونوا رأس حربة في مقدمة الالتحام مع الجماهير ضد صفقة القرن ومشاريع التصفية والتطبيع الجارية جنباً إلى جنب مع كافة طلائع شعبنا في القوى الوطنية والإسلامية المناضلة المشاركين في جميع الفعاليات الوطنية رفضاً للصفقة، بما فيها الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في جميع مواقع التماس.

وشددت الجبهة بأن جهود استعادة الوحدة الوطنية وفقاً لقرارات الإجماع الوطني، يتطلب الدعوة لعقد اجتماع وطني عاجل للاتفاق على البرنامج والرؤية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها صفقة القرن.

 وأكدت الجبهة على أن الخطوة الأكثر أولوية وإلحاح من أجل التصدي للصفقة هي إعلان السلطة بشكلٍ جديٍ ونهائيٍ موت مرحلة أوسلو إلى الأبد ووقف التعامل بجميع الاتفاقيات والالتزامات الأمنية والاقتصادية وفي مقدمتها التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، ووقف كل أشكال الاعتقالات السياسية والملاحقات والاستدعاءات الأمنية، وذلك كبادرة هامة تؤكد فعلاً أن هناك جدية من السلطة لمواجهة الصفقة.

 
#الجبهة الشعبية #أوسلو #صفقة القرن

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