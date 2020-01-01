لاول مرة : جيش الاحتلال ينشر كتيبتي جفعاتي والمظليين في الضفة والاغوار

القدس المحتلة / سما /

أعلن أفيخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال للغة العربية، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز قوات الجيش في ما يسمى "لواء الأغوار".

وقال ادرعي في تغريدة له عبر تويتر، إنه بناءً على تقدير الموقف الأمني المتواصل، تقرر تعزيز لواء الأغوار بقوات مشاة إضافية.

في سياق مصتل قالت مصادر اسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي قرر الدفع بقوات وكتائب عسكرية الى الضفة الغربية، فقد دفع لاول مرة بكيبتي جفعاتي والمظليين في الضفة على خلفية تصريحات الفصائل الفلسطينية بتصعيد الاحداث ردا على اعلان ترامب.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية ان الجيش و"الشاباك" يحاولان الحفاظ على الوضع هادئا في الضفة حتى لا تثير غضب الفلسطينيين.

وأوضحت المصادر أن سيناريو الضم، الذي بدا فجأة ممكنًا، يمكن أن يتسبب في تحول كبير في العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، "سيؤدي هذا إلى أزمة سياسية وأزمة على الأرض. سيتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل".

كما عزز الجيش الإسرائيلي،إجراءاته الأمنية ووجوده العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

وأغلق الجيش الإسرائيلي بالسواتر الترابية طريقا قرب مستوطنة "بيت إيل"، كما أغلق بوابة حديدية على الطريق الواصل بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون للاجئين.

ونصب الجيش الإسرائيلي خياما على تلة قبالة مدينة البيرة، وأطلق منطادا يعتقد أنه يحمل كاميرات مراقبة.

وانتشرت آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية بكثافة قرب المستوطنة المذكورة.