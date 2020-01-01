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مقبلون على أيام صعبة

صحيفة عبرية : الرئيس عباس وصف ترامب بـ"الكلب وابن كلب" وهذا ما قاله ايضا ..

الثلاثاء 28 يناير 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : الرئيس عباس وصف ترامب بـ"الكلب وابن كلب" وهذا ما قاله ايضا ..


رام الله / سما /

ذكرت صحيفة إسرائيلية أن الرئيس محمود عباس، شتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث له تناول نية الإدارة الأمريكية الإعلان عن خطة السلام بالشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

وزعمت صحيفة "جروزاليم بوست" أن عباس وصف ترامب بأنه "كلب وابن كلب"، في معرض حديثه عن الاتصال الذي تلقاه من واشنطن ولم يجب عليه، ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى متعلقة بهذا الحديث.


وأضافت الصحيفة، أن عباس قال: "اتصلوا بي من واشنطن ولم أحمل الهاتف. قلت لا ، وسأستمر في قول لا..".
 

وتابع عباس بالقول: "نحن مقبلون على أيام صعبة وسنتحمل عواقب الرفض. يجب تصعيد المقاومة في جميع نقاط الاحتكاك. يجب تشجيع جميع الشباب".

وأوضحت أن عباس قال  أنه "قيل لي إنني سأدفع ثمنا باهظا لسلوكي الغبي. لم يعد لدي وقت طويل للعيش فيه ولن أخسر كخائن. إما أن أموت كالشهيد أو أرفع العلم الفلسطيني على جدران القدس".

وفي ما يتعلق بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، قال عباس إن من يريد المساعدة مرحب به.

#الرئيس عباس #ترامب #كلب #صفقة القرن

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