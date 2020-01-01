كاراكاس: الخارجية تنهي معاناة أسرة المواطنة سناء الدباس

رام الله /سما/



قالت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين والمغتربين ان الجهود التى بذلتها الوزارة مع السلطات الفنزويلية نجحت في السماح لأسرة الاخت المواطنة سناء الدباس بالدخول إلى كاركاس بعد إحتجازهم في المطار ورفض السماح لهم بالدخول وإصرار السلطات الفنزويلية المختصة على عودتهم إلى جهة قدومهم من إسطنبول.

وقالت الوزارة في بيان لها (ان الزوج الان مع زوجته وابنهم المولود في المستشفى ويجري العمل على توفير الإذن لهم بالبقاء في فنزويلا ).



وأبرقت الوزارة لعائلة المواطنة سناء الدباس بخالص التهاني بوصول مولودها وتمنى السلامة للعائلة .



وأشارت إلى أن معالي الوزير د رياض المالكي أصدر توجيهاته و تعليماته لسفيرة دولة فلسطين لدى فنزويلا لمتابعة الأمر والعمل مع الجهات المختصة على حل المشكلة الإنسانية للعائلة التى رزقت بمولودها في ظرف إستثنائي وهو ما تكلل بالنجاح .

وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين ان كل الكادر الدبلوماسي في الخارج يعمل وفقا لامكانياته في تقديم كل سبل الدعم الممكنة لكل الفلسطينين حول العالم وهذه التوجيهات هي إحدى السمات الأساسية الدبلوماسية الفلسطينية التى يقودها الوزير د المالكي و يؤكد عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس دوما .

