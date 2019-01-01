غزة: نيابة جرائم الأموال تنجح باسترداد ما يزيد عن 60 مليون شيكل

غزة / سما /

كشف زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام في قطاع غزة، عن نجاح نيابة جرائم الأموال باسترداد ما يزيد عن 60 مليون شيكل لأصحابها، وبنسبة إنجاز بلغت 81% من قيمة الأموال الواردة في القضايا (بحسب الإحصائية السنوية لعام 2019).

ولفت النمرة في تصريح صحفي، إلى إصدار النائب العام قرارات ومبادرات أسهمت بمكافحة جرائم الأموال، واستعادة الحقوق لأصحابها، كان أبرزها إعادة هيكلة نيابة جرائم الأموال، وتوسيع مهامها، وزيادة طاقمها من أعضاء النيابة، وإرفادها بمكتب تحقيق مركزي من المحققين الأكفاء ذَوُو الخبرة، واتخاذ خطوات نوعية إجرائية، كالإحالة للتحكيم، والحجز على الأموال والعقارات حال ثبوت الجريمة، وجدولة الأموال بين الأطراف المتنازعة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية لقطاع غزة، فضلاً عن الإشراف على المخالصات وإرجاع الحقوق، وتوقيع سندات اتفاق، مما خفّف عن كاهل المحاكم ودوائر التنفيذ، وردَّ المظالم والحقوق لأهلها وفق الإجراءات القانونية.

ودعا النمرة، المواطنين الذين تعرضوا لعملية نصب أو تغرير أو احتيال إلى سرعة تقديم شكاوى أمام النيابة العامة، مما يُسهم بوقف نزف الأموال المهدورة، والملاحقة الجنائية.