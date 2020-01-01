  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"موتورولا" تعلن عودتها للمنافسة بواحد من أفضل الهواتف الذكية

الثلاثاء 28 يناير 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"موتورولا" تعلن عودتها للمنافسة بواحد من أفضل الهواتف الذكية


وكالات / سما /

أكدت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن موتورولا عازمة على إطلاق هاتف ذكي سيكون من بين أفضل الهواتف في الأسواق.

ومن أبرز ما يميز هاتف Edge+ الجديد وفقا للتسريبات هو قلم ذكي للكتابة والرسم والتحكم بالشاشة والتطبيقات كما في هواتف Galaxy Note التي تطلقها سامسونغ، ليكون أول هاتف بهذه الميزة تطلقه موتورولا.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة كبيرة بدقة FHD+، ومعالج Snapdragon 865، أقوى معالج للهواتف، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وكاميرا من بين أفضل كاميرات الهواتف، ومنفذ UCB-C للشحن ونقل البيانات.

أما الكاميرا الأمامية فستكون في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة، وستحصل على ميزة التعرف على الوجوه، كما سيحصل الهاتف على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

#الهواتف #موتورولا

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يتلقى تهديدات لعدم رده على اتصال من ترامب

مصادر: الرئاسة ابلغت مصر بأنها ستدع الفلسطينيين يعبرون على طريقتهم عن رفضهم لصفقة القرن

ردا على صفقة ترامب.. رويترز: "داعش" يهدد إسرائيل بعمليات كبيرة "في قادم الأيام"

غزة: بيان هام من مسيرات العودة للمواطنين

فلسطين تعلن النفير.. ومسيرات غضب يومي الثلاثاء والاربعاء لمواجهة صفقة القرن

بعد لقائهما الرئيس الأمريكي .. ماذا قال غانتس ونتنياهو عن صفقة ترامب؟

صحيفة عبرية تكشف : حماس تعيد تأهيل طوافة إسرائيلية وتهاجم بها هدفا للجيش

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يدعو قادة حماس لاجتماع القيادة الطارئ مساء اليوم

غرينبلات لـ القيادة الفلسطينية : ادرسوا صفقة القرن قبل رفضها

ضم للمستوطنات و سيتم نقل احياء في القدس لسيطرة الفلسطينيين.. هذا ما تضمنته صفقة القرن

1202027183236339

NYT : خطة ترامب ليست "صفقة قرن" وهذا هدفها الحقيقي

قناة إسرائيلية تكشف : هذه الدول العربية ستدعم "صفقة القرن"