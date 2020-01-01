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عريقات والمبعوث الأممي لعملية السلام يؤكدان أسس السلام العادل والشامل

الثلاثاء 28 يناير 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادونوف على أسس السلام العادل والشامل.

وقال عريقات، إنه جرى الـتأكيد خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، على المواقف الثابتة المتمثلة بـإنهاء الاحتلال، ودولتان على حدود 1967، ولا للاستيطان ولا للضم .

كما تم التأكيد على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وعلى رأسها القرار رقم ( 2334)، ومبادرة السلام العربية التي تعتبر الأساس للسلام الدائم والشامل.

#صائب عريقات #نيكولاي ميلادونوف

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