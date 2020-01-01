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سعر كافاني لايزال عائقاً أمام انضمامه لفريق اتلتيكو مدريد

الثلاثاء 28 يناير 2020 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سعر كافاني لايزال عائقاً أمام انضمامه لفريق اتلتيكو مدريد


وكالات / سما /

يتمسك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلاعبه الأوروجوياني إدينسون كافاني في الفريق، ويشترط 30 مليون يورو لبيعه خلال فترة الانتقالات الحالية، وهو ما تراه إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رقم مُبالغ فيه للنجم الذي يُكمل في فبراير  عامه الثالث والثلاثين.

 وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن شقيق اللاعب و وكيله في العاصمة الإسبانية مدريد، لبحث الأمور التي تتعلق بالتعاقد معه، وذكرت الصحيفة أنه وعلى الرغم من رغبة الروخو بلانكوس و اللاعب لإتمام خطوة الانتقال إلا أن تمسك باريس سان جيرمان بشروطه المادية يقف عائقاً أمام ذلك.

وأكدت الصحيفة على أن أتلتيكو عرض 10 ملايين يورو إضافة إلى المتغيرات، وتعتزم تقديم عرض آخر قيمته 15 مليون يورو، وبدأ النادي الباريسي فترة انتقالات يناير برفض أي خطوة انتقال لمهاجمه، قبل أن تضع إدارته مبلغ 30 مليون يورو لأي نادٍ يرغب في خدماته، فيما ترفض إدارة نادي العاصمة الإسبانية دفع أكثر من 20 مليون يورو للاعب الذي سيكون مُتاحاً التعاقد معه في يونيو المقبل.

#باريس سان جيرمان #إدينسون كافاني #أتلتيكو مدريد

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