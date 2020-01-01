تعزيزات أمنية إسرائيلية في الضفة الغربية قبيل إعلان "صفقة القرن"

رام الله / سما /

عزز الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إجراءاته الأمنية ووجوده العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، تحسبا لخروج مسيرات فلسطينية رافضة لـ"صفقة القرن".

وأغلق الجيش الإسرائيلي بالسواتر الترابية طريقا قرب مستوطنة "بيت إيل"، كما أغلق بوابة حديدية على الطريق الواصل بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون للاجئين.

ونصب الجيش الإسرائيلي خياما على تلة قبالة مدينة البيرة، وأطلق منطادا يعتقد أنه يحمل كاميرات مراقبة.

وانتشرت آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية بكثافة قرب المستوطنة المذكورة.

يأتي ذلك، عقب دعوات وجهتها فصائل وناشطون فلسطينيون ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لخروج مسيرات رافضة لخطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والتي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء.

وكان ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش الثلاثاء.

وقال ترامب، خلال لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن هذه المبادرة "منطقية جدا بالنسبة إلى الجميع".

وأشار ترامب إلى أن خطته ستعجب كلا من نتنياهو ومنافسه، زعيم تحالف "أزرق-أبيض" المعارض، بيني غانتس، كما توقع أن تعجب أيضا الفلسطينيين لأنها "جيدة بالنسبة لهم" وتصب في مصلحتهم، بحسب قوله.