الاتحاد الإنجليزي يوبخ ليفربول بسبب تصريحات يورجن كلوب

وكالات / سما /

استجاب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاثنين للتصريحات التي صدرت عن يورجن كلوب مدرب ليفربول بشأن عدم قيادة فريقه في مباراة الإعادة من الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكد كلوب بعد مباراة يوم الأحد التي انتهت بالتعادل ضد ضد شروزبري إنه لن يعتمد على أي من لاعبي الفريق الأول في مباراة الأسبوع المقبل ، والتي ستقام في منتصف الأسبوع الأول من العطلة الشتوية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم أن المدرب الألماني أخبر جميع لاعبي الفريق الأول أنهم أحرار في قضاء عطلة الأسبوع المقبل كما يحلو لهم ، على أن يعودوا إلى التدريب مرة أخرى في العاشر من فبراير.

أفادت هذه المعلومات أن يورجن كلوب سيعطي مهمة إدارة المباراة ضد شروزبري المقررة في الرابع أو الخامس من فبراير إلى نيل كريتشلي مدرب ليفربول تحت 23 عاماً ، وهو ما فجر غضب الاتحاد الإنجليزي.

بيان شديد اللهجة رداً على تصريحات مدرب ليفربول.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان نشر على موقعه الرسمي : “الاتحاد الإنجليزي وافق على تعديل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي لتقام وسط الأسبوع بناءً على الاتفاق الكامل مع الأندية ، ولهذا فإن الأندية المعنية لديها علم تام بموعد مباريات الإعادة”.

وتابع البيان : “لقد بذل اتحاد كرة القدم الإنجليزي دائماً كل ما بوسعه لتكون هناك عطلة شتوية في نصف الموسم دون أي تغيير ، مع العلم أن توقيت مباريات كأس الاتحاد جاءت بالتنسيق مع رابطة الدوري الإنجليزي والأندية المشاركة في البطولة”.