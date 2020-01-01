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روسيا: "صفقة القرن" تتجاهل قاعدة التسوية المعترف بها دوليا

الثلاثاء 28 يناير 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: "صفقة القرن" تتجاهل قاعدة التسوية المعترف بها دوليا


رام الله / سما /

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن المسؤولين الأمريكيين لم يتشاوروا مع نظرائهم الروس عند إعداد خطة السلام للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأجاب المندوب الروسي على سؤال بهذا الخصوص قائلا: "لم تكن هناك مشاورات معنا، ولا نعرف ماهية هذه الخطة. لقد قلنا مرارا أن هذه الخطة تتجاهل قاعدة التسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن في 2 أكتوبر أمام منتدى فالداي أن المبادرة الأمريكية تهدف إلى  رفض حل الدولتين.  

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غدا الثلاثاء.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أعلن في وقت سابق أن البيت الأبيض سينشر تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة بـ "صفقة القرن" منتصف اليوم الثلاثاء، (الساعة 20:00 بتوقيت موسكو).

وقال ترامب في هذا السياق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم المبادرة الأمريكية، و"الجانب الفلسطيني يرفضها حاليا ولكنه سيدعمها في المستقبل"، وزعم الرئيس الأمريكي علاوة على ذلك أن الخطة "مدعومة من قبل العديد من الدول العربية".

#روسيا #صفقة القرن #ترامب

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