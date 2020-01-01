فيديو.. آرسنال يتقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على بورنموث

وكالات / سما /

لحق آرسنال بركب المتأهلين إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم الإثنين، على مضيفه بورنموث بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب فيتاليتي، ليضرب موعدًا في الدور المقبل مع بورتسموث.

وسجل ثنائية آرسنال كل من بوكايو ساكا بالدقيقة 5 وإدوارد نكيتياه (26)، بينما سجل هدف بورنموث الوحيد سام سوريدج (95).



الشوط الأول



احتاج آرسنال 5 دقائق فقط لافتتاح التسجيل، وذلك بعد سلسلة من التمريرات للاعبي المدفعجية بدأت من ويلوك ووصلت إلى مارتينيلي الذي مرر بدوره إلى ساكا على الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء، ليطلق الأخير صاروخية لم يتمكن الحارس ترافيرس من التعامل معها.

وبعد تسجيل الهدف فرض آرسنال سيطرته التامة على المباراة في الـ15 دقيقة التالية، من خلال الاكتفاء بتمرير الكرة بين الخطوط الثلاثة، دون تشكيل أي خطورة تذكر على المرمى.

وتوغل ويلوك من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 20، وسدد كرة أرضية ضعيفة، تصدى لها ترافيرس بنجاح، وتبعه مارتينيلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22، إلا أنها ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وعزز آرسنال من تقدمه في الدقيقة 26، بعدما انطلق ساكا في الجانب الأيسر، وأرسل كرة عرضية أرضية متقنة لنكيتياه الذي سجل الهدف الثاني للمدفعجية.

وانفتحت شهية آرسنال بعدف الهدف الثاني، بعدما سدد بيبي من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، كرة مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 29.

وشكل بورنموث خطورته الأولى في المباراة في الدقيقة 38، بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء من قبل هاري ويلسون، تمكن مارتينيز، حارس آرسنال، من التصدي لها.



الشوط الثاني



ولم تشهد الـ15 دقيقة الأولى من الشوط الثاني أي خطورة تذكر على المرميين، حتى تعرض موستافي، مدافع آرسنال، للإصابة ليغادر أرضية الملعب في الدقيقة 62، ويحل مكانه هولدينج.

وحاول بورنموث تقليص الفارق في الدقيقة 66، بعدما ارتقى سيمبسون لكرة عرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

ومع تراجع مستوى آرسنال في شوط المباراة الثاني، أجرى ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق التغيير الثاني بنزول سيبايوس على حساب بيبي في الدقيقة 69.

وحاول جوسلينج مباغتة مارتينيز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 81، إلا أن كرته اصطدمت بمدافعي آرسنال، وخرجت إلى ركلة ركنية.

ودفع أرتيتا بورقته الثالثة بنزول نايلز على حساب ويلوك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتمكن بورنموث من تقليص الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما أرسل فرانسيس كرة عرضية لسوريدج في منطقة الجزاء ليراوغ حارس آرسنال ويسدد الكرة في الشباك.