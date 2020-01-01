خبر صادم لعشاق ريال مدريد وزيدان

وكالات / سما /

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن خبر حول المدرب زين الدين زيدان وفريقه ريال مدريد الإسباني، قد يبدو صادما لعشاق النادي الملكي في هذا الوقت.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن زيدان يفكر بشكل جدي في إنهاء مسيرته كمدرب لريال مدريد، بسبب مشاكل مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان، لم ينس أن بيريز حاول كثيرا التعاقد مع جوزيه مورينيو، قبل عودته لتدريب الفريق في الحقبة الثانية.

وأشارت إلى أن من الأسباب التي ستجعل زيدان يغادر قلعة الملكي، هو إجهاض بيريز لحلم زيدان بضم الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى النادي الملكي.