  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طالبات في خانيونس يشكلن كلمة "فلسطين" لتأكيد رفضهن لصفقة القرن

الثلاثاء 28 يناير 2020 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طالبات في خانيونس يشكلن كلمة "فلسطين" لتأكيد رفضهن لصفقة القرن


غزة / سما /

كخطوة للتأكيد على الهوية الفلسطينية التاريخية، شكلن طالبات مدرسة خانيونس الثانوية للبنات، كلمة "فلسطين" خلال الطابور الصباحي، اليوم الثلاثاء.

وقالت لواحظ أبو معمر مديرة المدرسة لـ"القدس"، إن هذه المبادرة هدفها الأساسي هو تعزيز الثوابت الفلسطينية، والتأكيد على رفض صفقة القرن المشؤومة.

وأضافت "ان قضيتنا متجذرة ولا يمكن أن ننساها ونتخلى عنها وطالباتنا فداء لفلسطين".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة "نقطة تحول" التي تقودها المدرسة، بهدف دمج الطالبات في أنشطة وفعاليات مدرسية يومية، وكجزء من التفريغ النفسي من خلال تغيير شكل الطابور، بما يتلائم والمناسبات الوطنية والأخرى المتعلقة بنشاطات الطالبات.

#طالبات #خانيونس #صفقة القرن
1
860x484 (2)
2

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يتلقى تهديدات لعدم رده على اتصال من ترامب

مصادر: الرئاسة ابلغت مصر بأنها ستدع الفلسطينيين يعبرون على طريقتهم عن رفضهم لصفقة القرن

إسقاط اسم النبي" محمد" واستبدال المسجد الأقصى بـ" الهيكل.. ترجمة المصحف للعبرية

ردا على صفقة ترامب.. رويترز: "داعش" يهدد إسرائيل بعمليات كبيرة "في قادم الأيام"

غزة: بيان هام من مسيرات العودة للمواطنين

فلسطين تعلن النفير.. ومسيرات غضب يومي الثلاثاء والاربعاء لمواجهة صفقة القرن

بعد لقائهما الرئيس الأمريكي .. ماذا قال غانتس ونتنياهو عن صفقة ترامب؟

الأخبار الرئيسية

غرينبلات لـ القيادة الفلسطينية : ادرسوا صفقة القرن قبل رفضها

ضم للمستوطنات و سيتم نقل احياء في القدس لسيطرة الفلسطينيين.. هذا ما تضمنته صفقة القرن

1202027183236339

NYT : خطة ترامب ليست "صفقة قرن" وهذا هدفها الحقيقي

قناة إسرائيلية تكشف : هذه الدول العربية ستدعم "صفقة القرن"

الرئيس يدعو القيادة لاجتماع طارئ اليوم الساعة السابعة مساء