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المستوطنون يحرقون غرفة صفية ويخطون شعارات عنصرية في عينابوس

الثلاثاء 28 يناير 2020 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يحرقون غرفة صفية ويخطون شعارات عنصرية في عينابوس


القدس المحتلة / سما /

أقدم مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء، على إحراق غرفة صفية ببلدة عينابوس جنوب نابلس، وخطوا شعارات عنصرية معادية.

وقال مدير التربية والتعليم في جنوب المدينة الاستاذ نصر أبو كرش، "إن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" أحرقوا غرفة صفية بمدرسة ذكور عينابوس الأساسية، بعد كسر نافذتها.

ولفت إلى أن المستوطنين خطوا شعارات باللغة العبرية على جدران المدرسة، تتوعد بهدم من يصفونهم "بالأعداء"، وقد حملت الشعارات توقيع أحد المستوطنين ويدعى "أوري".

وأكد أبو كرش أن اعتداءات المستوطنين والاحتلال لن ترهب الشعب الفلسطيني ولن توقف مسيرة التعليم، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه على مدارس جنوب نابلس.

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