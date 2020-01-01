سكان مستوطنات غلاف غزة: الحكومة الإسرائيلية تخلت عنا

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أن 66% من سكان مستوطنات الغلاف، يشعرون أن الحكومة الإسرائيلية تخلت عنهم، وتركتهم لوحدهم أمام حركة حماس.

وبحسب الموقع، أكدت نتائج بحث جديد تم اجراءه بعد حملة الحزام الأسود، أن 60 % من سكان الغلاف، يعتقدون أن الحكومة تقدم لهم المساعدات والدعم بشكل متدني، خلال جولات التصعيد.

ووفقا للموقع العبري، قال 30% من سكان مستوطنات الغلاف، إن الحكومة الإسرائيلية تقدم المساعدة والدعم، بشكل متوسط، خلال جولات التصعيد.

ولفت الموقع، الى أن نتائج البحث أظهرت أن 37% من سكان الغلاف يشعرون بنسبة خطورة وخوف عالية، مقابل 46% يشعرون بنسبة متوسطة، و17% يشعرون بنسبة متدنية.

وأشار الموقع، الى أن نتائج البحث بينت تدني في مستويات الحصانة الاجتماعية والأمنية، لدى سكان الغلاف، حيث قال 24% منهم إن نسبة الحصانة متدنية، مقابل 44% قالوا إنها متوسطة، وقال 31% منهم إنها عالية.