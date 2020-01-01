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قوات الاحتلال تهدم محلا تجاريا في القدس وتعتقل 5 مواطنين من الضفة

الثلاثاء 28 يناير 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تهدم محلا تجاريا في القدس وتعتقل 5 مواطنين من الضفة


القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، محلا تجاريا في حي وادي الجوز بالقدس .

وقال شهود عيان: إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال هدمت محل "الشبر للأدوات الصحية والبلاط" في حي وادي الجوز بالقدس .

كما اقتحمت قوة للاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مخيم شعفاط وبلدة العيساوية وداهمت عدة منازل، واعتقلت أحد الشبان.

وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال اقتحموا مخيم شعفاط وفتشوا عدة منازل فيما أعلن عن اعتقال احد الشبان، وتعرضت بلدة العيساوية لعمليات دهم مشابهة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال صالح عياش من بلدة بدو شمال غرب القدس ، وموسى ابو مفرح والفتى محمود العمور وكلاهما من تقوع شرق بيت لحم، ومن طوباس قسام سلمان سياجات.

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