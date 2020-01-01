بعد لقائهما الرئيس الأمريكي .. ماذا قال غانتس ونتنياهو عن صفقة ترامب؟

واشنطن/ وكالات/

أكد بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، أنه سيعمل على تطبيق خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط بشكل فوري عقب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

ووفقا القناة 13 العبرية: اجتماع الرئيس ترامب مع زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس ، استمر 50 دقيقة.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت نتنياهو، مساء يوم الاثنين، صفقة ترامب هي فرصة القرن ولن نفوتها.

وتابع نتنياهو خلال لقاء مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، "سنتحدث عنها غدًا".

وأكد: اليوم أود أن أشكركم على كل ما قمتم به من أجل إسرائيل، أنتم أكبر صديق كان لنا في البيت الأبيض، غدا سنواصل صنع التاريخ.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط " في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش الثلاثاء.