"الأوقاف الأردنية": نقوم بجهود دبلوماسية لفك الحظر على دخول الشيخ عكرمة صبري "الأقصى"

عمان /سما/

قال محمد الخلايلة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأُردني: إننا نقوم بجهود دبلوماسية لفك الحظر الإسرائيلي عن الشيخ عكرمة صبري الذي أبعدته إسرائيل عن دخول المسجدالأقصى 4 أشهر، بتهمة تحريض المصلين على القدوم لصلاة الفجر بالأقصى.

وجدد التأكيد خلال اجتماع مع لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني، اليوم الاثنين، على أن المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم زمانياً أو مكانياً، مشيراً إلى أن الأردن يعتبر الـ 144 دونماً التي تقع داخل السور تابعة للمسجد الأقصى.

وأكد أن الأردن يتابع عبر مديرية المسجد الأقصى في وزارة الأوقاف ما يجري في المسجد بالربط مع مديرية المسجد الأقصى في القدس على مدار الساعة.

وأوضح: "باستمرار تصل التقارير عما يجري في كل لحظة وفي كل صلاة، وفي كل دقيقة، وفي كل باب، نتابع ما يجري لحظة بلحظة، وساعة بساعة، ويمر كل شيء إلى صناع القرار".

وقال: توجد مضايقات واقتحامات يومية من قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وإنها تعتقل حُراساً للمسجد الأقصى.

وأضاف: إن الأردن مستمر في أعمال الترميم والصيانة للمسجد الأقصى.