الرئيس يدعو القيادة لاجتماع طارئ غدا الساعة السابعة مساء

رام الله / سما /

دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، إلى عقد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، وذلك يوم غد الثلاثاء الساعة السابعة مساء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، اكد الرئيس عباس الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه بدون ذلك لن نقبل أي صفقة من أية جهة في العالم.

جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عباس اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

ونقل وزير الخارجية البريطاني ،للرئيس، تحيات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وقال للرئيس عباس: إنه مع استمرار الحديث عن قرب الاعلان عن صفقة القرن الأميركية، نرغب في الاستماع لوجهة نظر سيادتكم، خاصة أن موقف بريطانيا واضح من حل الدولتين، وكذلك الموقف من الاستيطان والقانون الدولي.

وقال الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي : نحن جاهزون لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، ومستعدون لمفاوضات تشارك فيها الرباعية الدولية وعدد من الدول الأخرى، ولن نقبل بأي دور للولايات المتحدة لوحدها في العملية السياسية، جراء انحيازها الواضح.