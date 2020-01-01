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الرئاسة الفلسطينية توجه دعوة لسفراء الدول العربية والاسلامية بشأن صفقة القرن

الإثنين 27 يناير 2020 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية توجه دعوة لسفراء الدول العربية والاسلامية بشأن صفقة القرن


رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إننا نهيب بالسفراء العرب والمسلمين الذين وجهت لهم دعوات لحضور إعلان صفقة القرن المشؤومة غداً، بعدم المشاركة في هذه المراسم التي نعتبرها مؤامرة تهدف إلى النيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وإفشال قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أبو ردينة في بيان، مساء اليوم الاثنين، أننا علمنا بأن عددا من سفراء الدول العربية والإسلامية الشقيقة الذين وجهت لهم دعوات رفضوا المشاركة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية يثمنون ويقدرون المواقف المشرفة لهذه الدول تجاه قضيتنا وشعبنا.

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