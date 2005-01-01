د. الزهار: قاسم سليماني له الفضل والسبق في تثبيت المقاومة

طهران /سما/

أكد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الشهيد قاسم سليماني كان له الفضل والسبق الأكبر في تثبيت المقاومة على حدود فلسطين.

وجاء تأكيد الدكتور الزهار خلال كلمة له في "المؤتمر الدولي لنصرة المقاومة ونصرة التحرير والشهداء وفلسطين كلها" والذي نظم في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال د. الزهار: "نستذكر اليوم أحد أبرز من وقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية ودعمها بكل الوسائل المتاحة حتى تمكنت المقاومة من تلقين الاحتلال الإسرائيلي درسًا قاسيًا ألا وهو الشهيد الجنرال قاسم سليماني".

واضاف الزهار: "دعم إيران وأبناء الأمة الإسلامية في كل مكان للمقاومة الفلسطينية بالسلاح قوى عزيمتنا وتمكنا بفضلهم الدخول في معركة الانتخابات وتحقيق الفوز وتشكيل الحكومة".

وأوضح أن قطاع غزة استطاع أن يلقن الاحتلال الإسرائيلي درسًا مؤلمًا في القتال والمواجهة مما دفعه لمغادرة القطاع رغمًا عنه –انسحاب اسرائيل عام 2005- معتبرًا ذلك مرحلة رمزية في غاية الأهمية.

وشدد، على أن المقاومة تمكنت من التأكيد للمقدسيين وللجميع بأن القدس ليست كأي عاصمة فهي جزء من ديننا ومعركة وعد الاخرة.

وقال د. الزهار: "أنا أشهد على أن الشهيد قاسم سليماني كان جزءًا من منظومة المقاومة التي لم تتخلف يومًا من دعم القضية الفلسطينية وشد أزر المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

وحول استشهاد قاسم سليماني أكد أن شهادة قاسم سليماني ليست خسارة لإيران وانما خسارة لبرنامج المقاومة الذي يرفض أن يأتي الغريب ليحتل ارضنا ويدنس مقدساتنا ويهجرنا من مواطننا.

وتابع قوله: "نحن على قناعة باننا سنحقق معركة وعد الاخرة وعندها سندخل ونصلي في المسجد الأقصى وندعو لهؤلاء الشهداء الأبطال".