  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"شخصان يحتاجان الصفقة".. والا: نشر صفقة القرن يمكن أن يشعل الضفة الغربية من جديد

الإثنين 27 يناير 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شخصان يحتاجان الصفقة".. والا: نشر صفقة القرن يمكن أن يشعل الضفة الغربية من جديد


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع والا العبري أن الإعلان المرتقب عن صفقة القرن جاء في أحد الأوقات الغريبة التي عرفتها الضفة الغربية.
 
وقال مراسل موقع "والا" آفي يسخاروف، "في العقود الأخيرة، حيث التدني النسبي في الهدوء النسبي سواءً في المنطقة الفلسطينية وفي الجانب الإسرائيلي.
 
وتساءل يسخاروف، "من الذي بالضبط يستفيد من نشر الصفقة وخاصةً في هذا التوقيت؟"، متابعا "إن الرد يكاد أن يكون مبتذلاً ويدوّي".
 
ويرى مراسل موقع والا أن "هناك شخصان بالتحديد يحتاجان هذه الصفقة الآن: هما نتنياهو وترامب، وفيما يتعلق بالفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية من المشكوك فيه أن تساعد هذه الصفقة بشيءٍ ما من أجل تغيير الوضع على الأرض".
 
وأضاف "لذلك نبدأ بالجانب اليهودي في المناطق، حيث أنه بعد لحظاتٍ سيصل عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية (دون شرقي القدس) إلى نصف مليون نسمة، وفقط قبل عدة أعوام، كانت الأقوال بشأن نصف مليون مستوطن وكأنها أحلام. والآن حتى أن رؤية المليون مستوطن في الضفة هو أمر محتمل".
 
"بالفعل، المستوطنات الإسرائيلية راحت تزداد بما في ذلك المدن اليهودية، والشعور بالأمان لدى السكان في تحسّنٍ مستمر، على الرغم من أن محاولات الهجمات "الإرهابية" لا زالت جارية". وفقا ليسخاروف.
 
وحول الجانب الفلسطيني، يقول المحلل السياسي إن "هناك لا مبالاة عامة غير عادية، مصحوبة بنوعٍ من الاستقرار الاقتصادي. أصبح الاحتلال أكبر راحة، وتبدو الضفة الغربية غريبةً على كل من يسمع الأشياء التي تستند "على الحياة الطبيعية". على حد وصفه.
 
وختم بالقول "كل يوم يجتاز من الضفة الغربية إلى إسرائيل ما بين حوالي 70 – 80 ألف عامل قانوني، إلى جانب 30 ألف عامل يعملون في المستوطنات وحوالي 30 – 40 ألف عامل يدخلون إلى إسرائيل بشكلٍ غير قانوني".

#الضفة الغربية #مستوطنات الضفة #صفقة القرن #نتنياهو #ترامب #فلسطين #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تكشف عن النية الحقيقية وراء صفقة القرن

ترامب سينقل إلى نتنياهو و غانتس الرسالة التالية: "معكم 6 أسابيع لبدء الخطة"

إسقاط اسم النبي" محمد" واستبدال المسجد الأقصى بـ" الهيكل.. ترجمة المصحف للعبرية

ردا على صفقة ترامب.. رويترز: "داعش" يهدد إسرائيل بعمليات كبيرة "في قادم الأيام"

غزة: بيان هام من مسيرات العودة للمواطنين

صحيفة عبرية تكشف : حماس تعيد تأهيل طوافة إسرائيلية وتهاجم بها هدفا للجيش

فلسطين تعلن النفير.. ومسيرات غضب يومي الثلاثاء والاربعاء لمواجهة صفقة القرن

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس لبريطانيا: لن نقبل أي صفقة من أية جهة في العالم

صفقة القرن

صحيفة تتساءل: هل تتضمن الخطة الأمريكية تعديلات طلبتها عواصم عربية؟

الرئيس

مصادر: الرئاسة ابلغت مصر بأنها ستدع الفلسطينيين يعبرون على طريقتهم عن رفضهم لصفقة القرن

ترامب

"ترمب" يعلن موعد نشر "صفقة القرن" ويزعم: مبادرة منطقية جداً للجميع

الرئيس

الرئيس عباس يتلقى تهديدات لعدم رده على اتصال من ترامب