الرئيس عباس لبريطانيا: لن نقبل أي صفقة من أية جهة في العالم

رام الله / سما /

تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

ونقل وزير الخارجية البريطاني للرئيس تحيات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وقال: إنه مع استمرار الحديث عن قرب الاعلان عن صفقة القرن الأميركية، نرغب في الاستماع لوجهة نظر سيادتكم، خاصة أن موقف بريطانيا واضح من حل الدولتين، وكذلك الموقف من الاستيطان والقانون الدولي.

بدوره، اكد الرئيس الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه بدون ذلك لن نقبل أي صفقة من أية جهة في العالم.

وقال : نحن جاهزون لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، ومستعدون لمفاوضات تشارك فيها الرباعية الدولية وعدد من الدول الأخرى، ولن نقبل بأي دور للولايات المتحدة لوحدها في العملية السياسية، جراء انحيازها الواضح.