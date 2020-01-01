  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس لبريطانيا: لن نقبل أي صفقة من أية جهة في العالم

الإثنين 27 يناير 2020 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس لبريطانيا: لن نقبل أي صفقة من أية جهة في العالم


رام الله / سما /

تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

ونقل وزير الخارجية البريطاني للرئيس تحيات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وقال: إنه مع استمرار الحديث عن قرب الاعلان عن صفقة القرن الأميركية، نرغب في الاستماع لوجهة نظر سيادتكم، خاصة أن موقف بريطانيا واضح من حل الدولتين، وكذلك الموقف من الاستيطان والقانون الدولي.

بدوره، اكد الرئيس الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه بدون ذلك لن نقبل أي صفقة من أية جهة في العالم.

وقال : نحن جاهزون لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، ومستعدون لمفاوضات تشارك فيها الرباعية الدولية وعدد من الدول الأخرى، ولن نقبل بأي دور للولايات المتحدة لوحدها في العملية السياسية، جراء انحيازها الواضح.

#الرئيس عباس #بريطانيا #صفقة القرن #حل الدولتين #بوريس جونسون

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تكشف عن النية الحقيقية وراء صفقة القرن

ترامب سينقل إلى نتنياهو و غانتس الرسالة التالية: "معكم 6 أسابيع لبدء الخطة"

إسقاط اسم النبي" محمد" واستبدال المسجد الأقصى بـ" الهيكل.. ترجمة المصحف للعبرية

ردا على صفقة ترامب.. رويترز: "داعش" يهدد إسرائيل بعمليات كبيرة "في قادم الأيام"

غزة: بيان هام من مسيرات العودة للمواطنين

صحيفة عبرية تكشف : حماس تعيد تأهيل طوافة إسرائيلية وتهاجم بها هدفا للجيش

فلسطين تعلن النفير.. ومسيرات غضب يومي الثلاثاء والاربعاء لمواجهة صفقة القرن

الأخبار الرئيسية

صفقة القرن

صحيفة تتساءل: هل تتضمن الخطة الأمريكية تعديلات طلبتها عواصم عربية؟

الرئيس

مصادر: الرئاسة ابلغت مصر بأنها ستدع الفلسطينيين يعبرون على طريقتهم عن رفضهم لصفقة القرن

ترامب

"ترمب" يعلن موعد نشر "صفقة القرن" ويزعم: مبادرة منطقية جداً للجميع

الرئيس

الرئيس عباس يتلقى تهديدات لعدم رده على اتصال من ترامب

فلسطين تعلن النفير.. ومسيرات غضب يومي الثلاثاء والاربعاء لمواجهة صفقة القرن