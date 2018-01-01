روحاني: السعودية اغتالت الاتفاق النووي بأموالها لصالح ترامب

طهران /سما/

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن السعودية قامت بدفع الأموال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل دفعهما للانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018. مشيراً أن السعودية أقدمت على ذلك لضرب الاقتصاد الإيراني.

وتابع روحاني بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن "الاقتصاد الإيراني حقق أعلى نمو له بعد عام من بدء تنفيذ الاتفاق النووي، حيث عادت كل الشركات إلى إيران وبدأت حركة واسعة من الاستثمارات، الأمر الذي أزعج واشنطن وإسرائيل والرجعية العربية المرتبطة بهما". وأضاف: "هذا المثلث بدأ منذ ذلك الوقت أعماله التخريبية للقضاء على الاتفاق النووي".