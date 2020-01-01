سلامة: التمويل المشروط يتعارض مع القانون الفلسطيني

رام الله / سما /

أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة أن التمويل المشروط يتعارض مع القانون الفلسطيني الخاص بالجمعيات الخيرية، الذي يرفض قبول التمويل المشروط.

وأضافت سلامة، خلال لقاء جمعها مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الإثنين، أن "المادة 32 من قانون الجمعيات الخيرية تنص على قبول التمويل غير المشروط "، مشيرة إلى أن وضع شروط تمويلية تجرم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي وإجراءاته العنصرية مرفوض بشكل تام.

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة الشروط المنصوص عليها واحترام القانون الفلسطيني الذي يحكم عمل المؤسسات الأهلية الفاعلة في فلسطين.

وأوضحت أن القيادة الفلسطينية وجهت رسائل إلى البرلمان الأوروبي لتأكيد رفض الشروط التي توسم نضال شعبنا بالإرهاب.

وأكدت سلامة أنها ستدعو فصائل العمل الوطني لمناقشة أثر هذه الشروط على رواية شعبنا، وأثرها على تضييق مساحة عمل مؤسسات العمل الأهلي.