"الكنيست" ينظر غدا في حصانة "نتنياهو"

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يعقد يوم غد الثلاثاء "الكنيست" الإسرائيلي، جلسة عامة للمصادقة على تشكيل لجنة الكنيست "اللجنة الخاصة" التي سيناط بها النظر في طلب الحصانة، الذي تقدم به "نتنياهو"



وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية الصادرة اليوم الاثنين، إن أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل ستقاطع الجلسة.



وأشارت إلى أن غياب 54 عضو كنيست يمثلون الائتلاف الحاكم واليمين الإسرائيلي لن يحول دون إنشاء لجنة الكنيست، والتي يتوقع أن يدعمها 65 عضوًا من جميع أحزاب المعارضة الإسرائيلية.



وذكرت الصحيفة أنه في الوقت نفسه تدرس قيادة التحالف الحاكم أيضًا مقاطعة الجلسة الأولى للجنة الكنيست التي ستعقد أولى جلساتها يوم الخميس للبت في طلب حصانة نتنياهو.