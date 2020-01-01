"إسرائيل هيوم" تزعم: السلطة تقرر منع التصعيد

القدس المحتلة / سما /

قالت "صحيفة إسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، إن مسؤولين في الأمن الإسرائيلي وجهوا رسائل إلى نظرائهم في السلطة الفلسطينية، طلبوا خلالها العمل على منع تصعيد الاوضاع في الضفة الغربية، بعد الإعلان عن "صفقة القرن".

ونسبت الصحيفة، معلوماتها لمسؤول أمني فلسطيني تحدثت إليه، وأضافت، أنه في أعقاب الرسائل الإسرائيلية هذه، فقد قررت القيادة الفلسطينية عدم تنظيم الاحتجاجات حتى يتم البدء الفعلي بتطبيق "الصفقة" على الأرض. "قرروا قبل ساعة أن لا تقام فعاليات يوم الغضب في الضفة الغربية"، حسب ما قال المسؤول الفلسطيني.

في هذا الوقت، كثفت قوات الاحتلال من انتشارها في نقاط التماس والشوارع الرئيسية، في الضفة الغربية، تحسبا لدعوات الفصائل الفلسطينية بتنظيم يوم غضب احتجاجا على "صفقة القرن" التي من المتوقع أن يتم إعلانها يوم غد.