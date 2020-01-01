  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"إسرائيل هيوم" تزعم: السلطة تقرر منع التصعيد

الإثنين 27 يناير 2020 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل هيوم" تزعم: السلطة تقرر منع التصعيد


القدس المحتلة / سما /

قالت "صحيفة إسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، إن مسؤولين في الأمن الإسرائيلي وجهوا رسائل إلى نظرائهم في السلطة الفلسطينية، طلبوا خلالها العمل على منع تصعيد الاوضاع في الضفة الغربية، بعد الإعلان عن "صفقة القرن".

ونسبت الصحيفة، معلوماتها لمسؤول أمني فلسطيني تحدثت إليه، وأضافت، أنه في أعقاب الرسائل الإسرائيلية هذه، فقد قررت القيادة الفلسطينية عدم تنظيم الاحتجاجات حتى يتم البدء الفعلي بتطبيق "الصفقة" على الأرض. "قرروا قبل ساعة أن لا تقام فعاليات يوم الغضب في الضفة الغربية"، حسب ما قال المسؤول الفلسطيني.

في هذا الوقت، كثفت قوات الاحتلال من انتشارها في نقاط التماس والشوارع الرئيسية، في الضفة الغربية، تحسبا لدعوات الفصائل الفلسطينية بتنظيم يوم غضب احتجاجا على "صفقة القرن" التي من المتوقع أن يتم إعلانها يوم غد.

#السلطة الفلسطينية #صفقة القرن #الضفة الغربية #نقاط التماس

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تكشف عن النية الحقيقية وراء صفقة القرن

ترامب سينقل إلى نتنياهو و غانتس الرسالة التالية: "معكم 6 أسابيع لبدء الخطة"

إسقاط اسم النبي" محمد" واستبدال المسجد الأقصى بـ" الهيكل.. ترجمة المصحف للعبرية

البيت الأبيض يدرس استدعاء السفراء العرب لإطلاعهم على صفقة القرن..

غزة: بيان هام من مسيرات العودة للمواطنين

صحيفة عبرية تكشف : حماس تعيد تأهيل طوافة إسرائيلية وتهاجم بها هدفا للجيش

ردا على صفقة ترامب.. رويترز: "داعش" يهدد إسرائيل بعمليات كبيرة "في قادم الأيام"

الأخبار الرئيسية

الرئيس

مصادر: الرئاسة ابلغت مصر بأنها ستدع الفلسطينيين يعبرون على طريقتهم عن رفضهم لصفقة القرن

ترامب

"ترمب" يعلن موعد نشر "صفقة القرن" ويزعم: مبادرة منطقية جداً للجميع

الرئيس

الرئيس عباس يتلقى تهديدات لعدم رده على اتصال من ترامب

فلسطين تعلن النفير.. ومسيرات غضب يومي الثلاثاء والاربعاء لمواجهة صفقة القرن

داعش

ردا على صفقة ترامب.. رويترز: "داعش" يهدد إسرائيل بعمليات كبيرة "في قادم الأيام"