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نتنياهو يعتبرها "فرصة القرن"

"ترمب" يعلن موعد نشر "صفقة القرن" ويزعم: مبادرة منطقية جداً للجميع

الإثنين 27 يناير 2020 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ترمب" يعلن موعد نشر "صفقة القرن" ويزعم: مبادرة منطقية جداً للجميع


واشنطن /سما/

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب"، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غداً الثلاثاء، أي الساعة 7:00 بتوقيت فلسطين المحتلة.

وقال ترمب، خلال لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام التي طال انتظارها في الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن "17:00 بتوقيت غرينيتش"، معتبراً أنها مبادرة منطقية جداً بالنسبة إلى الجميع.

وأشار إلى أن خطته ستعجب كلا من "نتنياهو" ومنافسه زعيم تحالف "أزرق-أبيض" المعارض، "بيني غانتس"، الذي سيلتقيه أيضاً في البيت الأبيض اليوم.

وتوقع أن تعجب "صفقة القرن" الجانب الفلسطيني، قائلاً: لأنها جيدة بالنسبة لهم وتصب في مصلحتهم.

بدروه، قال "نتنياهو" عن خطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط إناه قد تكون "فرصة القرن".

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