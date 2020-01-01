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مصادر: الرئاسة ابلغت مصر بأنها ستدع الفلسطينيين يعبرون على طريقتهم عن رفضهم لصفقة القرن

الإثنين 27 يناير 2020 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: الرئاسة ابلغت مصر بأنها ستدع الفلسطينيين يعبرون على طريقتهم عن رفضهم لصفقة القرن


غزة / سما /

كشفت مصادر في السلطة الفلسطينية أن الرئاسة الفلسطينية ابلغت مصر انها لن تعطي تعليماتها للاجهزة الامنية بمنع المتظاهرين من الوصول لنقاط التماس وستدعهم يعبرون عن خطة السلام الامريكية المعروفة اعلاميا "صفقة القرن".

ونقلت قناة الميادين عن مصادر في السلطة الفلسطينية قولهم: إن  الرئاسة أبلغت مصر انها ستدع الفلسطينيين يعبرون على طريقتهم عن رفضهم لصفقة القرن، ولن تعطي تعليماتها للأجهزة الأمنية بمنع المتظاهرين من الوصول إلى نقاط التماس.

وفي وقت سابق، نقلت قناة الجزيرة عن مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، رفض الرئيس محمود عباس تلقي إتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأكدت المصادر أن الرئيس عباس أبلغ أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح بأنه تلقى تهديدات بدفع ثمن عدم الرد على اتصال ترمب.

هذا ومن المقرر أن يعلن الرئيس ترامب غدا الثلاثاء عن صفقة العصر، فيما أعلن الفلسطينيون سلسلة فعاليات شعبية وجماهيرية لمواجهة ذلك.

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