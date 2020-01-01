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وزير الخارجية السعودي: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة

الإثنين 27 يناير 2020 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة


الرياض /سما/

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان يوم الإثنين، في حوار مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية، مشيرا إلى أن العلاقات مع إسرائيل تعتمد على التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وقال بن فرحان: "نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع"، وتابع قائلا: "وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد"، على حد تعبيره.

وبشأن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية، والذي يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال، أكد وزير الخارجية السعودي أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة.

وقال بن فرحان عن هذا الأمر: "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن".

وأكد وزير الخارجية السعودي أنه لم يطلع على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لذلك فضل عدم الكشف عن رأيه بها.

وقال بن فرحان عن ذلك: "نواصل دعم جميع الجهود الصادقة للتوصل إلى تسوية عادلة، من المهم جدا بالنسبة لنا أن تُحل هذه القضية، ولكن في سياق حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وسندعم جميع الجهود التي تثمر عن ذلك"، على حد تعبيره.

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