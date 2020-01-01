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هنية يؤكد: صفقة القرن معركة سنخوضها وسيكتب النصر فيها لشعبنا

الإثنين 27 يناير 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يؤكد: صفقة القرن معركة سنخوضها وسيكتب النصر فيها لشعبنا


غزة / سما /

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، اليوم الاثنين، أن صفقة القرن والتي تتضمن القضايا الأساسية، سواء القدس أو الأرض أو اللاجئون، معركة سنخوضها وسيكتب فيها النصر لشعبنا بإذن الله.

جاءت اقوال هنية خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم مع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى حيث عبر عن تضامنه معه في أعقاب القرار الصهيوني بمنعه من دخول المسجد الأقصى.

وأكد هنية رفض هذا القرار، واعتبره انتهاكا جديدا بحق المسجد المبارك وحرية العبادة وحقوق الفلسطينيين.

وقال رئيس "حماس" إن منع الاحتلال لسماحة الشيخ عكرمة صبري يندرج في محاولاته منع أي ثورة أو غضب لشعبنا في المدينة المقدسة، وتفريغها من سكانها وأهلها ومحاولة تهويدها، وهو ما لن يمرره شعبنا.

وشرح هنية خلال الاتصال ما قام به من اتصالات ولقاءات من أجل قضية القدس، ورفضا لأي مس بحقوق شعبنا وأمتنا في المدينة المقدسة أو المسجد المبارك، وخاصة في إطار ما يسمى بصفقة القرن.

ونقل لسماحة الشيخ عكرمة صبري المواقف الأصيلة التي استمع إليها خلال لقاءاته الخارجية ومشاعر الأمة الفياضة تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد هنية أنه سيواصل جهوده السياسية في إطار التحشيد ضد هذه الصفقة، ولتحقيق الدعم بأشكاله كافة لإنقاذ المسجد الأقصى والمدينة المباركة، وتوفير عناصر الصمود لأهلنا وشعبنا فيها، والعمل للحيلولة دون المساس بحقوق شعبنا الثابتة.

#اسماعيل هنية #حماس #صفقة القرن #عكرمة صبري #المسجد الاقصى

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