  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

هل يدخل الإسرائيليون السعودية بجواز سفرهم..عضو شورى سابق:فقط العرب!

الإثنين 27 يناير 2020 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يدخل الإسرائيليون السعودية بجواز سفرهم..عضو شورى سابق:فقط العرب!


موسكو /سما/

ذكرت "القناة 13" العبرية في التلفزيون الإسرائيلي، أن وزير الداخلية أريه درعي وقع مرسوما، يسمح للإسرائيليين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية في رحلة دينية، أو عمل طالما حصلوا على تأشيرة من السعودية.

وتابعت القناة أن القرار جاء بعد التشاور مع مسؤولي وزارة الجيش والخارجية، ومكتب الأمن القومي وغيرهم من المسؤولين المعنيين، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته قد أعلنا في عدة مناسبات أن الحكومة تسعى إلى تطبيع العلاقات مع عدة دول عربية وأولها دول الخليج.

الإسرائيليون العرب يأتون فقط

وعن القرار قال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفى في حوار مع "سبوتنيك": العرب الإسرائيليون يمكنهم الدخول إلى المملكة العربية السعودية، والمسلمون منهم لديهم حق الدخول إلى المملكة لأداء فريضة الحج والعمرة، وهذا معروف، وهم يأتون عن طريق مصر وعن طريق الأردن.

ويتابع: هم مقيمون في الأرض المحتلة، وبأي وثيقة يحصلون عليها عن طريق الأردن أو مصر تثبت أنهم من المواطنين تحت الاحتلال، يسمح لهم بالدخول إلى السعودية.

ويتابع آل زلفى: لا يمكن لغير العرب الفلسطينيين الدخول إلى المملكة، يأتون إلى زيارة السعودية كما يزورون الأردن ومصر وغيرها من الدول، وهؤلاء الذين يحفظون لفلسطين عروبتها، وحتى إن كانوا مسيحيين فهم يأتون إلى السعودية لمشاركات فنية وفي فعاليات أخرى تقام في السعودية، فهم يأتون كعرب إذا انطبقت عليهم الشروط التي تمكنهم من دخول المملكة.

الكرة في ملعب السعودية

تواصلت وكالة "سبوتنيك" بالمحلل السياسي إيدي كوهين للحديث حول هذا القرار، الذي يراه قرارا تاريخيا، ويكمل: كان الحجاج العرب المسلمين الساكنين في إسرائيل يذهبون إلى الأردن ويحصلون هناك على جواز مرور أردني ويدخلون به، والآن انتهى كل هذا.

ويتابع: الآن الإسرائيلي يستطيع الدخول إلى السعودية بجوازه الإسرائيلي من دون تغيير الجواز، وهذا ينطبق أيضا على اليهود، حيث يستطيع من يريد أن يدخل إلى السعودية أن يطلب فيزا، وإن حصل عليها يدخل إلى السعودية.

ويضيف: الكرة الآن في ملعب السعودية، وهذا الموضوع لديها وهي من يجب عليها أن توافق على ذلك، هناك صمت سعودي على هذا الموضوع، ولننتظر عدة أيام لنرى الجواب منهم، لأنهم لم يعلقوا بأي شيء حتى الآن.

ويواصل كوهين: يمكن أن يكون هناك أفكار لعمل مشاريع هناك، فدولة إسرائيل كبيرة تكنولوجيا، والهدف هو تطوير التجارة والعلاقات مع الجانب السعودي، وأتمنى أن تستجيب السعودية لهذا الأمر.

#اسرائيل #السعودية #سفر #أريه درعي

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تكشف عن النية الحقيقية وراء صفقة القرن

ترامب سينقل إلى نتنياهو و غانتس الرسالة التالية: "معكم 6 أسابيع لبدء الخطة"

إسقاط اسم النبي" محمد" واستبدال المسجد الأقصى بـ" الهيكل.. ترجمة المصحف للعبرية

البيت الأبيض يدرس استدعاء السفراء العرب لإطلاعهم على صفقة القرن..

وفاة شاب من غزة غرقًا في بحر اليونان

بينت يصرح لأول مرة حول صفقة القرن.. لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

سقوط صاروخ في محيط "صوفا" جنوب قطاع غزة.. والاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة

الأخبار الرئيسية

الرئيس

الرئيس عباس يتلقى تهديدات لعدم رده على اتصال من ترامب

فلسطين تعلن النفير.. ومسيرات غضب يومي الثلاثاء والاربعاء لمواجهة صفقة القرن

داعش

ردا على صفقة ترامب.. رويترز: "داعش" يهدد إسرائيل بعمليات كبيرة "في قادم الأيام"

مسبرات

غزة: بيان هام من مسيرات العودة للمواطنين

90768

صحيفة عبرية تكشف : حماس تعيد تأهيل طوافة إسرائيلية وتهاجم بها هدفا للجيش