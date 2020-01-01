  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يُخطط لتغيير اسم سلاح المدفعية

الإثنين 27 يناير 2020 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يُخطط لتغيير اسم سلاح المدفعية


القدس المحتلة / سما /

كشف ضابط المدفعية الرئيسي العميد "افيرام سيلع"، النقاب حول نية قيادة الجيش الإسرائيلي تغيير اسم سلاح المدفعية.
 
وقال "سيلع"، خلال مقابلة في البرنامج التلفزيوني  "مقابلة شخصية"، إننا "سنغير اسم سلاح المدفعية، اعتقد أن يحدث ذلك في العام 2020.
 
وأشار الضابط إلى أن الاسم الجديد غير وارد الان، لكن يوجد عدد من الارشادات الجديدة التي تنتهجها القيادة خلال العام الجاري.
 
وأضاف: "هدفنا هو الهجوم ، نحن نتعامل كثيراً بالنيران، من المحتمل أن يحتوى الاسم مزيج من هذه الكلمات.
 
وتابع العميد "سيلع": "من المهم أن نحافظ على التفرد وألا يبدو مثل باقي القيم في داخل الجيش وخارجه".

#الجيش الإسرائيلي #سلاح المدفعية

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تكشف عن النية الحقيقية وراء صفقة القرن

ترامب سينقل إلى نتنياهو و غانتس الرسالة التالية: "معكم 6 أسابيع لبدء الخطة"

إسقاط اسم النبي" محمد" واستبدال المسجد الأقصى بـ" الهيكل.. ترجمة المصحف للعبرية

البيت الأبيض يدرس استدعاء السفراء العرب لإطلاعهم على صفقة القرن..

وفاة شاب من غزة غرقًا في بحر اليونان

بينت يصرح لأول مرة حول صفقة القرن.. لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

سقوط صاروخ في محيط "صوفا" جنوب قطاع غزة.. والاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة

الأخبار الرئيسية

الرئيس

الرئيس عباس يتلقى تهديدات لعدم رده على اتصال من ترامب

فلسطين تعلن النفير.. ومسيرات غضب يومي الثلاثاء والاربعاء لمواجهة صفقة القرن

داعش

ردا على صفقة ترامب.. رويترز: "داعش" يهدد إسرائيل بعمليات كبيرة "في قادم الأيام"

مسبرات

غزة: بيان هام من مسيرات العودة للمواطنين

90768

صحيفة عبرية تكشف : حماس تعيد تأهيل طوافة إسرائيلية وتهاجم بها هدفا للجيش