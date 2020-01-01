"الضابطة الجمركية": التعامل مع 59 قضية مختلفة خلال اليومين الماضيين

نابلس / سما /

قال جهاز الضابطة الجمركية، انه تعامل خلال اليومين الماضيين مع 59 قضية مختلفة في عدد من محافظات الضفة، وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص في عدد من الوزارات ذات العلاقة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز في بيان صادر عنها، انه تم في هذا الاطار التعامل مع خمس قضايا في محافظتي نابلس وطولكرم تم خلالها ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك، وقد أقرت جهة الاختصاص إتلافها.

واضاف البيان، انه تم كذلك وبالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الزراعة التعامل مع قضية واحدة في محافظة طوباس، اذ تم ضبط فواكة بدون تصريح نقل زراعي، وبالتالي أقرت جهة الاختصاص التحفظ عليها لحين إستكمال الإجراءات الازمه.

واشارت "العلاقات العامة" في بيانها انه جرى بالتعاون مع وزارة الصحة التعامل مع قضية واحدة في محافظة الخليل، حيث تم ضبط (واحد طن) من المواد الغذائية والتمونية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أقرت جهة الإختصاص في وزارة الصحة إتلاف الكمية بالكامل وذالك حسب الأصول.

الى ذلك تم وبالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعامل مع قضيتين في محافظة رام الله جرى خلالها ضبط شرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول داخل الأسواق؛ لعدم قانونيتها ولضررها على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي، وعليه أقرت جهة الاختصاص التحفظ عليها.

وبالاضافة الى القضايا السابقة، فقد تم التعامل مع 50 قضية اخرى تتعلق في مجال التهريب الضريبي والجمركي، وجرى إحالة المكلفين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم.

واشار البيان الى انه وفي الجانب التوعوي والتثقيف الضريبي، قدم الجهاز محاضرة توعوية بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والوطني، في مدارس قرية جيت الثانوية في محافظة قلقيلية؛ إستفادة منها 60 طالبا وطالبة، هدفت الى توعية المشاركين بدور جهاز الضابطة في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجريمة الاقتصادية بكافة أشكالها.