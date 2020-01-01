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داخلية غزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح

الإثنين 27 يناير 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء اليوم الإثنين، كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح سيتم العمل به فور الانتهاء من الكشف الحالي.

وأشارت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، لافتةً إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله. 

رابط كشف (2020/3) 

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