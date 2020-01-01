ردا على صفقة ترامب.. رويترز: "داعش" يهدد إسرائيل بعمليات كبيرة "في قادم الأيام"

القدس المحتلة / سما /

حث تنظيم "داعش"، في تسجيل صوتي نقلته "رويترز" يوم الاثنين، أتباعه والمسلمين عموما على مهاجمة اليهود والمستوطنات، وإفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك، في وقت يعقد فيه الرئيس الأمريكي في واشنطن اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة بيني غانتس، حيث من المنتظر أن يكشف تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة، قال الأحد، إن القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات على كافة المستويات، للإعلان عن رفضها القاطع لأي تنازل عن القدس.

وبحسب رويترز، فإن القيادة الفلسطينية ستدرس الخيارات كافة بما فيها مصير السلطة الوطنية، وإن "صفقة ترامب" لن تطبق دون موافقة الشعب الفلسطيني.