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حنا ناصر: نأمل أن تساهم الجهود الأوروبية بإزالة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات

الإثنين 27 يناير 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
حنا ناصر: نأمل أن تساهم الجهود الأوروبية بإزالة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات


رام الله / سما /

التقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم الإثنين، رئيسة قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية السفيرة آنا هامرغرين، والقنصل العام السويدي في القدس جسيكا أولاوسن.

وأطلع ناصر، المسؤولتين السويديتين خلال اللقاء في مقر اللجنة بالبيرة، على المشاورات التي قامت بها اللجنة خلال الأشهر الأخيرة مع جميع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وموافقة الفصائل على المشاركة بالانتخابات.

وعبر عن أمله بأن تساهم الجهود الدولية والأوروبية، في إزالة كافة العقبات أمام إجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس.

يذكر أن اللقاء حضره كلاً من نائب القنصل العام السويدي في القدس أجنس جولين، والمدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، ونائب المدير التنفيذي أشرف الشعيبي.

#حنا ناصر #لجنة الانتخابات #فلسطين #اوروبا

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