"تكافل" تنشر شروط تسليم العلاج بصيدليات قطاع غزة

غزة / سما /

نشرت الدائرة الطبية في اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، بياناً مهماً صادر بشأن الوصفات الطبية وكيفية تسليم العلاج في الصيدليات.

وقالت الدائرة، مساء اليوم الإثنين، إن تسليم العلاج في الصيدلات المحددة في محافظات القطاع كافة فسيكون وفقاً لعدة شروط.

وأكدت أنه يجب تسليم العلاج بناءً على تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي في محافظة المريض

و أضافت أن تأكيد الحمل وموعد الولادة من خلال " كرت الحمل " التابع للرعاية الحكومية أو الصادر عن الأونروا.

وشددت على ضرورة أن يكون التقرير الطبي حديثاً مرفق بتقرير الإخصائي الطبي، لافتةً إلى أن المخالف للشروط يسقط عنه طلب الإحتياج الطبي.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني منذ قرابة الشهرين .