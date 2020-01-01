غزة: الدعوة لمسيرات حاشدة الثلاثاء والأربعاء رفضًا لـ "صفقة القرن"

غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، اليوم الاثنين، المواطنين للمشاركة الحاشدة والواسعة في كافة الفعاليات والمسيرات الوطنية والشعبية الرافضة لـ "صفقة القرن" ابتداءً من يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما دعت الهيئة في بيان ختامي لاجتماعها، بتشكيل أوسع حالة التفاف جماهيري في كافة أماكن التواجد الفلسطيني، داعيةً وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية لتسليط الضوء وتكثيف التغطية الإعلامية لمجريات حالة الغضب الجماهيري.

وأكدت على رفضها الجامع والقاطع للصفقة الأميركية، والتي قالت إنها نتيجة طبيعية ومتوقعة لمسلسل التآمر والتحريض على الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية قضيته.

وقالت "لطالما كانت الاستراتيجية الأمريكية داعمة للعدو الصهيوني وجرائمه البشعة بحق أبناء وبنات شعبنا".

وشددت على أن "مواجهة هذه الصفقة الملعونة لا يمكن أن تكون دون تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز ودعم مقاومتنا الباسلة، وتفعيل كافة الأشكال النضالية والكفاحية في مواجهة العدو الصهيوني المجرم".