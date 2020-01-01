رونالدينيو يرشح جوهرة آرسنال للفوز بالكرة الذهبية

وكالات / سما /

أكال النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بالمديح على مواطنه الشاب جابرييل مارتينيلي نجم آرسنال بعد تألقه الملفت في الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه يملك إمكانيات كبيرة قد تجعله أفضل لاعب في العالم خلال السنوات القادمة.

ويبلغ مارتينيلي 18 عاماً فقط، ويقدم مستوى أكثر من رائع في صفوف آرسنال رغم أنه لا يشارك أساسياً في معظم المباريات، وتمكن من تسجيل 10 أهداف وضنع 3 آخرين في ظرف 1120 دقيقة خاضها فقط.

ويحظى مارتينيلي باهتمام كبار أندية أوروبا على رأسهم ريال مدريد الذي يراقب تطور اللاعب منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى ليفربول، لاسيما وأن المدرب يورجن كلوب مدحه في مناسبتين لغاية الآن.

وقال رونالدينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل عندما تم سؤاله عن مارتينيلي “نحن البرازيليون متحمسون للغاية له ولمستقبله، امتلاك الموهبة شيء، واللعب بهذه الثقة في سن 18 عاماً شيء آخر”.

وتابع “يذكرني برونالدو بموسمه الأول في أوروبا، سجل 30 هدفاً، وكل الناس بدأوا يسألون: من هذا الطفل البرازيلي الذي يبلغ 18 عاماً؟”.

وتابع “كان يطلب الكرة، ولم يشعر بالخوف بغض النظر عن اللاعبين الذين يلعب معهم أو ضدهم، وأرى نفس الأمر بالنسبة لمارتينيلي”.

وأنهى رونالدينيو حديثه “يريد فقط الحصول على الكرة وتسجيل الأهداف، أصبح رونالدو أفضل لاعب في العالم، وهذا ما يمكن أن يصل إليه مارتينيلي أيضاً”.