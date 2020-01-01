ترجيحات بسحب نتنياهو طلب الحصانة قبل جلسة الكنيست

القدس المحتلة / سما /

رجحت مصادر في حزب الليكود، اليوم الاثنين، أن يلجأ زعيم الحزب بنيامين نتياهو، لسحب طلب الحصانة الذي تقدم به لرئيس الكنيست بولي إدلشتاين، بشأن لوائح الاتهام المقدمة ضده.

وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لموقع مجلة ماكور ريشون، فإن نتنياهو قد يسحب الطلب يوم غد الثلاثاء قبل ساعات قليلة من عقد الجلسة العامة للكنيست لمناقشة الطلب.

وسيحاول نتنياهو بهذه الخطوة، سحب البساط من أمام أحزاب المعارضة التي تسعى لحرمانه من الحصانة واسقاطه قضائيا وسياسياً

وقررت أحزاب يمينية متطرفة منها شاس ويهدوت هتوراة الليلة الماضية عدم المشاركة في جلسة الكنيست.

وكان بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، قرر العودة إلى تل أبيب، بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، لحضور جلسة الكنيست الثلاثاء.