كريستيان إريكسن ينضم لإنتر ميلان

وكالات / سما /

وصل الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، إلى مدينة "ميلانو" الإيطالية لإتمام انتقاله إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن إريكسن وصل إلى "ميلانو" خلال الساعات الماضية، وأحيط بالمصورين عند وصوله للمطار.

وبحسب الاتفاق المبرم بين اللاعب وإنتر ميلان, سيحصل الدولي الدنماركي على راتب أسبوعي 320 ألف جنيه إسترليني.

وكانت قناة "سكاي سبورتس إيطاليا", قد أكدت أن إريكسن سيخضع للكشف الطبي في "ميلانو" قبل اتمام انتقاله لـ"النيراتزوري".

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة انتقال إريكسن إلى الإنتر 17 مليون جنيه إسترليني، علما أن عقد اللاعب مع "السبيرز" كان يفترض أن ينتهي بختام الموسم الحالي.