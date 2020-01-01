اشتيه : "صفقة القرن" هدفها حماية ترامب من العزل ونتنياهو من السجن

رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه أن ما تسمى بـ"صفقة القرن" لا تشكل أساسا لحل الصراع، وتُقدمها جهة فقدت نزاهتها ومصداقيتها، وهي خطة لحماية ترامب من العزل ونتنياهو من السجن، وليس خطة سلام للشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله، اليوم الإثنين.

وأوضح اشتيه أن الخطة تعصف بأسس الحل العربية التي أقرتها القمم العربية المتعاقبة، وخاصةً مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا ومع رؤية دول عدم الانحياز لافتاً إلى أن هذه الخطة أصبحت للتفاوض بين غانتس ونتنياهو وليست أساسا للحل بين فلسطين وإسرائيل.

يتبع...