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الرئيس ينعى المناضل الكبير محمد زهدي النشاشيبي

الإثنين 27 يناير 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس ينعى المناضل الكبير محمد زهدي النشاشيبي


رام الله / سما /

نعى الرئيس دولة  محمود عباس، إلى شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، القائد الوطني الكبير، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق محمد زهدي النشاشيبي (أبو زهدي)، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 95 عاما.

وتقدم الرئيس من ذوي الفقيد وأبناء شعبنا، بأحرّ التعازي والمواساة، سائلاً المولى عزل وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأثنى الرئيس على مناقب المناضل الوطني الكبير، الذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقراره الوطني المستقل.

وكان الرئيس قد قلد النشاشيبي، وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا، في الأول من ايار 2018.

ولد النشاشيبي في مدينة القدس عام 1925، ترأس القسم الاقتصادي وعضوية منظمة التحرير الفلسطينية (اللجنة التنفيذية) منذ العام 1960؛ وكان عضوا في المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير؛ وتولى رئاسة الصندوق القومي الفلسطيني في عمان وتونس.

وعاد إلى فلسطين بعد توقيع اتفاقيات أوسلو في حزيران/ يونيو 1994 عن طريق أريحا كأول عضو لجنة تنفيذية يدخل فلسطين؛ عين وزيرا للمالية في السلطة الوطنية وعمل في هذا المنصب منذ  العام 1994 وحتى  العام2000؛ تولى رئاسة مجلس أمناء جامعة القدس منذ عام 2004 وحتى العام 2006.

#الرئيس عباس #تعزية #محمد زهدي النشاشيبي

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