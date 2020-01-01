شبكة حماية الطفولة بطوباس تضع خطة عملها للعام 2020

طوباس / سما /

احتضنت محافظة طوباس والاغوار الشمالية اليوم اجتماع شبكة حماية الطفولة، بحضور اللواء يونس العاص محافظ محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وأعضاء شبكة حماية الطفولة، في مقر المحافظة.

ويشير ملخص انجازات شبكة حماية الأطفال والمؤسسات الشريكة انه تنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية المبنيه على المسح مسبق استهدف خلالها ٢٢٠٠ طفلا بهدف وقائي وعلاجي خلال العام 2019.

كما ناقشت اللجنة خطة عملها لعام الجاري، سواء على صعيد التسرب المدرسي و حالات الاستغلال الاقتصادي حالات الاهمال وسوء المعاملة، وعمالة الأطفال، وأفردت الخطة أنشطة وفعاليات متعددة للعام القادم تسعي لتنفيذها مع المؤسسات والوزارات ذات العلاقة لتعزيز مشاركة الأطفال وتنمية مواهبهم.

واشاد اللواء العاص بدور شبكة الحماية في معالجة الكثير من القضايا الحساسة، مؤكداً أهمية تعميق التعاون بين كافة أعضائها، لتوفير بيئة آمنة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار العمل التكاملي والتعاون البناء في العديد من القطاعات والبرامج المشتركة.

ومن جانبه شدد ميزر بشارات مرشد حماية الطفوله خلال الاجتماع، على أهمية خطة العمل لتفعيل نظام المتابعة، والعمل على الحد من استغلال الأطفال، وتكثيف حملات التوعية والمتابعة لمنع استغلال الأطفال وتشغيلهم دون السن القانوني.

وقال بشارات إن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل الشراكات مع القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني للتعاون المشترك للحد من استغلال الأطفال والعنف الموجه ضدهم.

وأكد أن الوزارة وشركائها تعمل لمعالجة هذه الظواهر، وصولاً لخلق بيئة آمنة للطفل الفلسطيني تتحقق فيها حقوقه كاملةً في ظل شعور نفسي بالأمان والاستقرار.