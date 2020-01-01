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«باد بويز فور لايف» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثانى

الإثنين 27 يناير 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
«باد بويز فور لايف» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثانى


وكالات / سما /

تصدر فيلم الحركة والكوميديا "باد بويز فور لايف" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء أمس الأحد.

وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز، إيرادات بلغت 34 مليون دولار.

وتقدم للمركز الثاني فيلم الحرب والدراما "1917"، الذي يشارك في بطولته أندرو سكوت وجورج ماكاي ودانيال ميس، محققا إيرادات بلغت 15.8 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والكوميديا "دوليتل"، الذي يشارك في بطولته روبرت داوني وأنطونيو بانديراس ومايكل شين، محققا إيرادات بلغت 12.5 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم الحركة والجريمة " ذا جينتلمين"، والذي يشارك في بطولته ماثيو ماكونهي وكولين فاريل وميشيل دوكري محققا إيرادات بلغت 11.03 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم الحركة والمغامرة "جومانجي: ذا نيكست ليفل"، والذي يشارك في بطولته دوين جونسون "ذا روك" وجاك بلاك وكيفن هارت، محققا إيرادات بلغت 7.9 مليون دولار.

#باد بويز فور لايف #السينما الأمريكية #افلام

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